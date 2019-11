Renuncia presidente de la Comisión asesora en Política Criminal

El presidente de la Comisión asesora en Política Criminal, Gerardo Barbosa, renunció a su cargo advirtiendo que dicho organismo no es una prioridad para el Gobierno.

En una carta enviada a la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, el abogado manifestó que dicha comisión ha sido marginada del análisis de los proyectos para reformar la legislación penal en un momento de grandes tensiones para el país.

“La marginación de la comisión en el análisis de los proyectos en cuestión hace evidente que esta no resulta cómoda y que no está entre las prioridades del Ministerio, criterio que no comparto”, indica la carta.

La comisión, que se encarga de asesorar al Gobierno en temas de política criminal, se opuso a la cadena perpetua para violadores por considerar que no es la mejor medida para combatir el abuso sexual contra menores de edad.

Esta es la segunda renuncia que se presenta, puesto que hace cuatro meses se había apartado de la presidencia de la comisión el abogado Ricardo Posada con argumentos similares.