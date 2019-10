Rapero Post Malone lanza 50 mil dólares a su público en uno de sus conciertos

El cantante de rap norteamericano Post Malone, dio una inesperada sorpresa en su concierto en el Club E11EVEN de Miami (EE. UU.), el pasado sábado en la noche, al arrojar sobre los asistentes una real lluvia de dinero, el episodio se convirtió en lo más destacado de su show.

El rapero de 24 años, llevó consigo un dispersor de agua lleno de billetes de un dólar y empezó a tirarlos al aire hasta gastarse de ese modo un total de 50.000 dólares.

Post Malone casually brought a cooler full of money to the club last night and was throwing it everywhere pic.twitter.com/hDNHOcIt0l

— Barstool Sports (@barstoolsports) October 20, 2019