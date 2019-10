Rafael Correa le pidió a Lenín Moreno convocar elecciones en las que él mismo iría como candidato

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa rechazó este miércoles las acusaciones de golpismo por las protestas en su país y pidió al presidente, Lenín Moreno, convocar elecciones en las que afirmó que se presentaría como candidato “si fuera necesario”.

“Si hay elecciones me presentaría si fuera necesario. Me inhabilitaron para ser presidente, pero de vicepresidente para abajo” podría ocupar un cargo, dijo Correa en una rueda de prensa convocada en el Parlamento Europeo.

Sin embargo, las actuales autoridades en Ecuador “se inventarán cualquier cosa para no dejarme participar”, añadió.

El exmandatario, que reside en Bélgica, recordó que durante el Gobierno de Moreno le han abierto “sin pruebas” más causas judiciales que “a Al Capone, Pinochet y el Chapo Guzmán juntos”, y que si regresa a su país será encarcelado.

“Que me metan preso, pero que me dejen inscribirme. No, me van a meter preso primero y no me van a dejar inscribirme”, lamentó.