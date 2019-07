‘Quiero seguir en el Congreso’: Mockus

Antanas Mockus se juega su futuro político en el Consejo de Estado. Dos de tres decisiones de salas distintas de ese tribunal lo han favorecido.

Sin embargo, ahora la Sala Plena analiza la pérdida de investidura. Él manifiesta que es optimista y que quiere seguir en el Congreso de la República.

“Yo no vine aquí a morir políticamente. Participé en las elecciones, pues ese es tal vez con actitud suicida pero no suicida material. Yo quiero seguir en el Congreso”.

Manifiesta el profesor Mockus que no ve la demanda de pérdida de investidura como una persecución política, que la justicia no se prestaría para ello.

“He preferido no utilizar ese argumento porque me parece que no es relevante. La justicia si algo he entendido, opera sin tener eso en cuenta”.

Cualquier determinación, insistió Mockus, la respetará en debido derecho.