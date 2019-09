¿Qué es lo que pasa con Juan José Echavarría, gerente general del Banco de la República?

Vean este trino que el exministro de Estado Rudolf Hommes, uno de los sabios en Economía de este país, envió hoy a sus seguidores en Twitter:

«Me inquieta el ajedrez que están jugando con los nombramientos en el Banco de la República, que intuyo que es en contra del gerente, pero me parece bien el nombramiento de Roberto Steiner, que cumple con todos los requisitos».

¿Qué quiso decir el exministro? Un agente de esta sección estuvo tratando de establecer con miembros de la junta del Banco Central qué es lo que está pasando y la respuesta fue unánime: «No se advierte nada especial contra Juan José Echavarría».

Su periodo como gerente general termina al comenzar el año 2021 y no hay ninguna indicación de que el Gobierno desee que no sea reelegido. Además, el presidente tiene derecho a nombrar dos miembros de la junta; al designar a Roberto Steiner como nuevo miembro para reemplazar a Juan Pablo Zárate, nombrado viceministro de Hacienda, mantiene sus dos cupos, lo que elevaría a tres los miembros de la junta que ha nombrado. Pero, como no puede nombrar sino cuando terminen los periodos de los codirectores, está claro que la elección del nuevo gerente o reelección de Echavarría la hará la junta actual… la actual. Y con la actual junta, Echavarría tiene asegurada su reelección como gerente general del Banco de la República.