Proveedores del PAE en Santander reclaman por falta de pago

Cerca de 200 proveedores del sistema de alimentación escolar PAE en Santander, durante los periodos 2015 y 2016, protestaron frente a la Gobernación del departamento para reclamar el pago de sus servicios que hasta la fecha no se ha cumplido y que hoy los tiene en bancarrota.

“Debido a pagos atrasados nos vimos forzados a hacer esta protesta, por el derecho ciudadano por el derecho de cada proveedor, porque es injusto que no les paguen, que nos salgan con esos cuentos no sabemos de dónde es la culpa, pero nadie nos ha pagado”, aseguró Jerson Medina, proveedor de Santander.

Por su parte, la secretaria de Educación Departamental quién se reunió muy temprano con los encargados e interventores del actual programa, señaló qué esos pagos corresponden a las anteriores administraciones y están ya en manos de las autoridades competentes para determinar qué pasa con ellos. A través de un comunicado de prensa la Gobernación fue enfática en aclarar el hecho.

COMUNICADO DE PRENSA SECRETARIA EDUCACIÓN

La Secretaría de Educación de Santander se permite informar que ha tramitado y autorizado pagos al contrato 1764 de 2017 por valor de $4.078.089.912 correspondientes a los 4 días de agosto y 21 días de septiembre, a favor de la Unión Temporal Alimentando a Santander 2017.

El saldo que no se ha pagado de estos meses obedece a que la Unión Temporal Alimentando a Santander 2017, operador del PAE del segundo semestre de la vigencia del 2017, no ha entregado la totalidad de la documentación (planillas y certificados) necesaria para la verificación del pago por parte de la supervisión.

Igualmente, los pagos de los meses de octubre, noviembre y 7 días de diciembre no los ha podido tramitar la Secretaría de Educación, debido a que el Consorcio Interventor PAE Santander 2017 no ha hecho entrega de los informes que autorizan dichos pagos, argumentando que la Unión Temporal Alimentando a Santander 2017 operador del suministro de 2017 no ha entregado la documentación (planillas y certificados).

Es de recordar que por estos pagos del PAE 2015 la Fiscalía imputó cargos y se encuentran en investigación tanto los contratistas como los funcionarios de turno del anterior gobierno.

Ana Mercedes Ariza – CM&