Procuraduría rechaza que excontralor de Antioquia haya quedado en libertad

En la presentación de la campaña “Aquí cabemos todos” para acoger a los venezolanos, en Medellín, el procurador rechazó la decisión de un juez de otorgarle la libertad a Sergio Zuluaga Peña, excontralor de Antioquia, investigado por presunta corrupción.

“Lamentamos muchísimo las decisiones judiciales que se han tomado. Colombia no puede seguir aceptando que por razones que no vale la pena ni mencionar, pues que aquellas personas que están siendo procesadas penalmente con algún tipo de sustento probatorio, queden en el libertad”, dijo Fernando Carrillo, procurador general de la nación.

La Procuraduría había suspendido por 10 meses a Zuluaga Peña, por haber presentado un falso diploma de doctorado. Ahora tiene otras dos investigaciones.

“Nosotros tenemos una investigación. No nos podemos referir a ella. Está una que va salir en una segunda instancia y está otra al punto de llegar al final por eso no me puedo referir para continuar la investigación”, sostuvo Carrillo.

Hoy precisamente un represente a la cámara, un diputado y un concejal anunciaron que interpondrán una denuncia contra el excontralor por prevaricato por acción y favorecimiento a terceros por los cierres en 2016, 2017 y 2018 de las auditorías en FLA, Indeportes y VIVA.