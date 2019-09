Presidente Trump anuncia sanciones contra el banco nacional de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en las últimas horas sanciones “al mayor nivel” contra el banco nacional de Irán, tras los ataques del pasado sábado contra refinerías en Arabia Saudí, que Riad atribuye a Teherán.

El jefe de Estado aseguró a medios de comunicación en el Despacho Oval que estas sanciones golpean “directamente a lo más alto” y explicó que esa entidad actúa como banco central iraní.

Trump hizo estas declaraciones a la prensa al inicio de un encuentro con el primer ministro australiano, Scott Morrison, de visita en Washington.

Hace dos días, el mandatario anunció que había ordenado un “incremento sustancial” de las sanciones contra Irán, tras la polémica generada por el ataque a las refinerías saudíes.

“Acabo de instruir al secretario de Tesoro que incremente sustancialmente las sanciones contra el país de Irán”, afirmó Trump el miércoles en Twitter.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019