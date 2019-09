Ante el sector de transporte de carga, uno de los más afectados, con el largo cierre de la vía al Llano, el presidente de la República Iván Duque se comprometió a liderar que sea reabierta lo antes posible.

“Nuestra meta como Gobierno es que en los próximos 10 días, o antes, tengamos abierto este kilómetro 58 por lo menos 6 horas al día, principalmente orientado a darle el camino a este parque automotor de carga”, sostuvo el mandatario.

El mandatario se comprometió en la lucha contra el narcotráfico para mejorar la seguridad en las vías para que sean usadas por el transporte de carga.

“Este Gobierno está aquí para enfrentar y para derrotar el narcotráfico, no más tolerancia con el bandidaje, no más tolerancia con el terrorismo y no más tolerancia con los carteles de la droga”, indicó.

Duque insistió en la postura del Gobierno frente a Venezuela, con la denuncia hecha ante la OEA.

“Lo que nosotros si no vamos a dejar de hacer nunca, es denunciar cuando en otro país se esté patrocinando al terrorismo, cuando se esté auspiciando al terrorismo para pretender hacerle daño a los colombianos desde ese territorio”.

El presidente participó en la instalación del Cuarto Encuentro de la Federación de Transporte de Carga, en Rionegro, Antioquia.