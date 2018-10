Mi postura era evitar que en Colombia hubiera aborto por discapacidad: Cristina Pardo

Tres fueron los magistrados de la Corte Constitucional que se apartaron de la decisión que tomaron el miércoles sus demás compañeros frente al aborto en Colombia, una de ellas fue la magistrada ponente Cristina Pardo a quién no le aceptaron su postura de imponer un límite de tiempo gestacional para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Al respecto la magistrada Pardo explicó que en el caso en concreto que estudio el alto tribunal no se evidenció que en realidad existiera una malformación del feto que llevara a que practicara el aborto.

Indicó que a su juicio “las pruebas no llevan a concluir de forma posible cual era el nivel de discapacidad que podría traer el feto” y agregó que su postura era evitar que en Colombia hubiera aborto por “discapacidad”.

Agregó que existen argumentos jurídicos que protegen a personas en condición de discapacidad, e indicó que “es un mal mensaje que nosotros enviamos a la población colombiana en condición de discapacidad, un mensaje de que su vida no es una vida que merezca respeto, que la vida de un discapacitado no merece ser vivida y que no tendría derecho de nacer”.