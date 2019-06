Por un olvido, juez anuló su fallo que reintegraba al alcalde de Bucaramanga

Solo 10 horas le duró el reintegro al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Está tarde el mismo juez que vía tutela le devolvió el cargo, se lo quitó por un olvido que fue no incluir al municipio ni al alcalde encargado en su fallo.

“Esa es la politiquería que compra votos y nos quiere sacar. Abandono, desolación y ruina, la Alcaldía nos quiere sacar para generar eso”, indicó el alcalde suspendido por la Procuraduría.

Por su parte, el alcalde [e] Germán Torres asegura que se está desgastando justicia con este tema.

“Es un absurdo estar desgastando el aparato judicial para pedir algo que la ley contempla”, manifestó Torres.

“Grave esto, era regular, ni bien ni mal”, señaló Luis Alberto Calderón, ciudadano.

“Es una falta de seriedad, de respeto a la gente”, dijo Álvaro Marín, habitante de Bucaramanga.

“No me parece que sea algo normal, no me parece bien”, argumentó Gladis Figueroa.