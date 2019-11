Por primera vez revelan fotografías de Banksy, el artista que se niega a mostrar su cara

El exagente y fotógrafo del misterioso artista Banksy, Steve Lazarides, difundió varias fotografías inéditas suyas tomadas en el transcurso de un tiempo de 11 años, y en las que aparece trabajando en algunas de sus obras más famosas.

Pero las imágenes no revelan la identidad de Banksy, ya que no muestran su cara. Lazarides trabajó el artista británico durante sus primeros años y muchas de estas fotos no se habían visto nunca.

El fotógrafo guarda un gran tesoro de los más de ”11 gloriosos años” en los que trabajó con Banksy, aunque ahora se alegra de estar fuera del mundo del arte.

“Odio el mundo del arte, solo me convertí en parte de él, porque Banksy catapultó el movimiento hacia la estratosfera”, explicó el exagente.

Lazarides planea publicar un libro de 250 páginas en el que reunirá imágenes inéditas de una década del trabajo del artista de Brístol (Reino Unido), titulado ‘’Banksy Captured’’.

Las primeras 50 personas que compren el libro recibirán un billete falsificado de 65 dólares, la moneda creada por Banksy en la que aparece la cara de Diana, princesa de Gales.

La edición limitada será lanzada a un precio asequible al público en un intento de abrir el arte a un público más amplio.

A principios del mes de octubre del presente año, la icónica pintura de Banksy que muestra un parlamento de chimpancés fue vendida por la suma récord de 12 millones de dólares, en la casa de subastas Sotheby’s. Una cifra nueve veces mayor que el anterior récord que alcanzó una obra del autor.

