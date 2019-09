Petro reveló nombres de comunicadores supuestamente vinculados con Odebrecht

Con duras acusaciones entre uribistas y santistas, la plenaria del Senado debatió la supuesta financiación ilegal por parte de Odebrecht a las campañas presidenciales del año 2014.

Precisamente el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga intervino por petición del Centro Democrático en sesión informal.

“Yo jamás en mi vida pública he cometido un acto de corrupción, jamás he sido parte de sobornos”, aseguró Zuluaga.

Por su parte, el senador Gustavo Petro fue más allá y divulgó nombres de comunicadores que supuestamente habrían recibido pagos de Odebrecht.

“El señor Juan Mesa Zuleta, exjefe de prensa de Juan Manuel Santos; la señora Ángela Calderón, Camilo Cano, Marín López que era jefe de comunicaciones del Partido Liberal, Camilo Granada que era muy ligado durante ocho años a Odebrecht y pasó a ser jefe de prensa de Rafael Pardo y Juan Manuel Santos”, dijo Petro.

Ante las declaraciones del senador de la Colombia Humana, Ángela Calderón, una de las implicadas en la acusación, se pronunció a través de un comunicado en su cuenta de Twitter confirmando que denunciará al senador Petro por los delitos de injuria y calumnia.

Ante las falsas y calumniosas aseveraciones del señor @petrogustavo, quiero comunicarle a la opinión pública que he tomado la decisión de acudir ante la justicia para denunciarlo penalmente por los delitos de injuria y calumnia porque nunca he sido asesora de Odebrecht. pic.twitter.com/ZRlFMTWMF9 — Angela María Calderón F. (@AngelaMaria29) September 11, 2019

Mientras que desde el Centro Democrático acusaban a la campaña de Santos, desde el Partido de la U hubo vehemente defensa del premio Nobel de Paz y exmandatario de los colombianos.

“Nadie se atrevió a decir lo afirmado por el doctor Álvaro Uribe, que un informante le dijo que tenía todas las pruebas que comprometían la responsabilidad de Juan Manuel Santos en este acto de corrupción, pero que no las traía porque se caía la institucionalidad. Yo lo invito doctor Uribe a que ese informante anónimo traiga las pruebas y si se tiene que caer la institucionalidad, que se caiga”, sostuvo Roosvelt Rodríguez, senador del Partido de la U.

Por su parte, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe volvió a referirse a Santos y las elecciones presidenciales del año 2014.

“Yo poco ejemplo me he expuesto a que me investiguen todo y este Santos se le robó la campaña a Óscar Iván Zuluaga y se mantiene escondidito”, dijo Uribe.