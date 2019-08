Philip S. Goldberg será el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia

El pleno del Senado de Estados Unidos aprobó por aclamación, este jueves, la nominación de Philip S. Goldberg para reemplazar en la embajada de Bogotá a Kevin Whitaker.

El presidente Donald Trump lo nominó para el cargo el pasado 1 de mayo, y el pasado 25 de julio había recibido el visto bueno de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado.

Solo estaba pendiente su confirmación por parte del pleno del Senado, lo que ocurrió hoy.

Confirmed by voice vote: Executive Calendar #404 Philip S. Goldberg, a Career Member of the Senior Foreign Service, Class of Career Ambassador, to be Ambassador of the U.S. to the Republic of Colombia @StateDept

— Senate Cloakroom (@SenateCloakroom) August 1, 2019