Personería se reunirá con motociclistas el próximo lunes

Según lo dio a conocer la personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, el próximo 29 de enero a las 10:30 a.m. se realizará una mesa de diálogo con los diferentes clubes de moteros.

Se espera que en este encuentro se escuchen las propuestas y las posturas que tienen los moteros frente a las medidas que impulsa la Alcaldía de Bogotá con los parrilleros.

Cabe recordar que hoy se registraron varias movilizaciones del gremio en diferentes puntos de la ciudad, sobre la calle 26 con carrera 30, donde se congregaba el mayor grupo de motociclistas que se dirigía hacia la Plaza de Bolívar, se presentó un enfrentamiento entre los motociclistas y la Policía ante la inmovilización de estos vehículos.

Cristian González, uno de los motociclistas afectados por la inmovilización de su vehículo, dijo que estaba trabajando cuando “le quitaron la moto”.

“Unos moteros que venían bajando y yo venía bajando detrás de ellos y mire, ahora me quitan la moto y eso me parece injusto. No es una moto de alto cilindraje, tengo una AKT 125 (…) Miren mi motico allá, estoy trabajando, trabajo como independiente”.

Según el más reciente balance que entregó el Distrito, se inmovilizaron 67 motos y 170 comparendos durante la jornada.

Frente a esto, el Distrito dijo que permitirá manifestaciones pacíficas, mientras no bloqueen las vías; de presentarse vías de hecho, se tomarían medidas de ley.