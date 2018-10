Pasaportes venezolanos sin vencimiento

Colombia y Perú se han convertido en los países líderes de la atención de los migrantes venezolanos y ahora han adoptado una medida para atender a millones de esos ciudadanos que han tenido que salir de ese país.

Sus pasaportes no tendrán fecha de vencimiento, “con el motivo y con la idea de que estas personas que no pueden conseguir su pasaporte en su país por diferentes circunstancias, costos especialmente que se ha vuelto engorroso, hay personas que llevan pidiendo un pasaporte hace dos, tres años y no lo han conseguido, puedan estar en nuestros países de manera regular”, sostuvo Christian Krüger, director de Migración Colombia.