‘El objetivo es acabar con la plaga del microtráfico’: fiscal Néstor Humberto Martínez

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en conjunto con los comandantes de las Fuerzas Militares en la región presentó la Unidad Regional contra el Microtráfico del Caribe que en el primer día de operación produjo resultados importantes en el departamento del Atlántico.

“Hemos llevado a cabo 19 allanamientos, hemos incautado marihuana, cocaína, anfetamina y hemos capturado a 27 mercaderes de droga que son una amenaza para la seguridad ciudadana”, aseguró Martínez Neira.

El fiscal dijo que el objetivo es acabar en esta sección del país con la plaga del microtráfico. La Unidad contará con 12 fiscales, 12 asistentes de fiscales y 21 investigadores.

“En la zona Caribe, en estos departamentos, tenemos ya identificados a 54 organizaciones criminales dedicadas al narcomenudeo. Nos hemos impuesto un término de no más de cuatro meses para judicializar todas estas organizaciones criminales”, añadió.

De otro lado, el fiscal hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas del presunto violador en serie Juan Carlos Sánchez, conocido como el ‘Lobo Feroz’, para que denuncien. Hasta el momento es poca la documentación con la que cuenta el ente investigador.

“El caso de este criminal está siendo objeto de judicialización de parte de la Fiscalía desde hace tiempo. Aquí mismo en Barranquilla se hizo una imputación por un caso que afectaba a menores. Un caso de acceso carnal abusivo. Desde el 2008 empezó el juicio y estamos en el año 2018 y lamentablemente lo ideal sería tener la condena para solicitar la extradición inmediata de este señor a Colombia para que pague por los graves daños que le ha hecho a nuestra sociedad. Los testigos por ejemplo, no han comparecido al juicio. El sentido de responsabilidad en estos casos se degrada. Y si no hay testigos no hay condenas. No avanzan los procesos. Hemos pedido desde el año 2016 la reconducción con la Policía de los testigos para obligarlos a que asistan a los procesos. Todo esto para decirle que lamentablemente, hoy no hay una condena contra ese señor. Pero sí tenemos procesos en curso de este juicio y en la Fiscalía 251 de Bogotá, tenemos una investigación por pornografía con menores de 18 años por acceso carnal abusivo. Y en el año 2015 le libramos una orden de captura. En este caso por hechos que ocurrieron aquí en la ciudad de Barranquilla en Metrocentro en donde esté señor inducía a los menores”, denunció el fiscal.

Sostuvo que pese a que en el expediente que hay contra él se habla de 276 víctimas, se espera sea extraditado a Colombia para poder hacer las respectivas imputaciones.