Nuevo atentado contra el oleoducto Transandino, en Nariño

Una carga explosiva fue activada contra el oleoducto Transandino, en el departamento de Nariño, ocasionado daños considerables en el tubo.

El atentado se registró en la vereda El Corzo del municipio de Guachucal, al sur de Nariño.

En el momento del ataque el tubo no se encontraba en operación de bombeo por lo que no se presentó derramamiento de crudo residual y no hubo contaminación al medio ambiente.

De acuerdo con las primeras informaciones, los ataques harían sido perpetrados por la compañía José Luis Cabrera Ruales, del ELN.

Se trata del séptimo atentado contra este Oleoducto en lo corrido del año.