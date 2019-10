Nuevas dudas sobre quién es y cómo actúa realmente la monja uribista

En la plaza de mercado La Minorista de Medellín fue recibida con gritos y rechiflas la monja Adriana Torres recordada por dar respaldo público, con un megáfono, al senador Álvaro Uribe durante la pasada audiencia del 8 octubre ante la Corte Suprema de Justicia.

La religiosa va cada semana a este lugar a pedir frutas y verduras a los comerciantes, pero al parecer, las revendería en el barrio Bello Oriente de Medellín.

“Aquí recauda mercancía para llevar dizque a Bello Oriente”, dijo Óscar Ruíz, comerciante de la plaza de mercado.

Quienes la conocen la definen como una mujer impulsiva y temperamental.

“Ella es un poco polémica, no se queda callada para nada, a todo el mundo le contesta, si le hablan bien, le hablan bien, si es grosera, grosera también es ella. Recoge muchas cosas, pero no se que las hace ni para dónde se la lleva. Yo cumplo con darle, no sabemos qué hace con la mercancía”. aseguró Ruíz.