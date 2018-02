Nos subimos al bus del cantante Orlando López

Orlando López, dejó a un lado su bata de médico y su traje de empresario para llegar a todos los rincones del país y cantar.

Su objetivo marcha sobre ruedas a bordo de esta suit bus que adquirió hace un año.

“Costó bastantes ceritos pero la verdad es que no se compara lo que costó con el servicio que me presta” Orlando López

Hace un año la adquirió y cuenta con una capacidad para que 16 personas viajen cómodamente durante largos trayectos, pues cuenta con cama doble, cocina, mini bar, y dos baños.

“El artista debe tener buena comodidad para poder llegar descansados a sus giras de conciertos”, dijo el cantante.

Además agregó que “ya no tengo tiempo para estar en casa, entonces me voy con toda mi familia, estamos de paseo, estamos de vacaciones y hacer lo que amo, cantar, irme en mi gira, llegar al concierto y estar cómodamente dos tres horas hasta que me toca el momento de subirme a tarima.

La temporada de vacaciones pasó así que los pasajeros de este vehículo, que tiene antojadas a sus colegas Paola Jara y Arelys Henao, son los músicos de López quien comenzará gira con el lanzamiento de su trabajo titulado ‘sufre corazón’.

“Me voy con mi familia de vez en cuando de paseo y eso es maravilloso viajar con mi familia, con todo mi grupo de músicos, mi manager, mis promotores, es muy cómodo viajar” Orlando López

“El corazón es ciego, sordo, mudo y palpita por montones por esa persona, por eso es que el corazón sufre. (…) Es una canción muy real, es una canción donde no agrede a la mujer, es una canción con mucho respeto”, afirmó el artista.