No habrá debate presidencial, fuerte enfrentamiento en el Consejo Electoral

El Consejo Nacional Electoral no pudo responder a la petición que le hicieron el Gobierno y la Comisión de Seguimiento Electoral, para que determinara si es o no obligatorio que los candidatos de la segunda vuelta presidencial se enfrenten en un debate por televisión.

En cambio el Consejo decidió quitarle el carácter de observadora de las elecciones a una española que había invitado el grupo de Farc, en medio de un fuerte altercado entre el magistrado delegado de la exguerrilla, Pablo Cruz, y el liberal Emiliano Rivera.

El organismo no tuvo los votos necesarios para determinar si a luz de la ley 996 de 2005m, los candidatos presidenciales están o no obligados a realizar un debate en televisión, tal como lo ha estado proponiendo Gustavo Petro pero sobre lo cual no se había manifestado en su aprobación el candidato Iván Duque.

En el Consejo se presentaron tres proposiciones para resolver las peticiones que hicieron también el Gobierno y la Comisión de Seguimiento Electoral, para que los magistrados dilucidaran el asunto.

Una primera proposición, redactada por la magistrada Gloria Gómez, pedía rechazar de plano la petición. Obtuvo tres votos (Emiliano Rivera, Gloria Gómez y Ángela Hernández) y dos salvamentos de voto (Héctor Eli Rojas y Armando Novoa). No hubo decisión.

La segunda proposición, presentada por Felipe García, y respaldada por Emiliano Rivera y Alexander Vegas, pedía que las campañas informaran si estaban o no de acuerdo con el debate. Hubo 2 salvamentos de voto (Rojas y Novoa)

Una tercera proposición de Armando Novoa, pedía que se conminara a los dos candidatos a realizar el debate y si uno no aceptaba que el otro, en este caso Petro, hiciera el uso del espacio de una hora y en solitario. Solo tuvo votos favorables de Novoa y de Rojas.

Como no era posible conseguir los votos, se levantó la sesión.

Iván Duque dijo considerar que el debate se hace en plaza pública, ante los medios, en las calles y el domingo en las urnas.

Gustavo Petro dice que es una violación a la ley, porque en su concepto están obligados los canales públicos a que por petición de los candidatos o de uno solo, hagan el debate.

En medio de la discusión sobre el debate, hubo un fuerte enfrentamiento entre Emiliano Rivera, magistrado liberal, y Pablo Cruz, magistrado delegado de la Farc.

En el Consejo un magistrado pidió que fuera retirada la invitación que la Farc había hecho de la ciudadana española Lorena Ruiz Huerta, porque ella escribió un tuit antes de viajar a Colombia, apoyando a Gustavo Petro.

La invitada estaba rompiendo la condición de observadora dijeron los magistrados.

Pasaron una proposición para quitarle la condición de observadora: Obtuvo cinco votos, necesitaba uno más, el de Emiliano Rivera.

Pablo Cruz, dijo que como Rivera se había impedido para hablar sobre la Farc, pues no podía votar.

Entre los dos, hubo un intercambio de palabras muy fuertes que molesto muchísimo a los magistrados.

Rivera voto a favor de la proposición contra la española Ruiz Huerta y en consecuencia el Consejo Electoral le notificó a la Cancillería que la señora ya no cuenta con la invitación oficial de ese organismo.

En consecuencia, no habrá debate de candidatos ni aceptarán como observadora a la española que la Farc invitó.

