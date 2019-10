Los residentes del barrio La Cabrera, en el norte de Bogotá, se vieron sorprendidos luego de que, en el marco de la intervención al Parque Japón, que en su momento generó controversia, se levantara una cancha sintética de fútbol con dos árboles en cada una de las porterías.

La imagen además es llamativa por la conocida negativa de una buena parte de los vecinos del parque, que se opusieron en su momento a la intervención, que implicaba tala de algunos árboles y la construcción de la cancha que, temían, podría perturbar la calma del lugar.

Ante la imagen que no deja de ser graciosos, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, encargado de esta obra, indicó que “el parque no ha sido terminado ni entregado a la ciudadanía, y todavía se están realizando obras en el lugar”.

El instituto añadió que “los arbustos no entran dentro de la medida cautelar impuesta por un juez el 25 de enero de 2019, por lo que sí pueden quitarse del lugar sin incumplir la ley”.

El proceso de intervención del parque comenzó en octubre del 2017, cuando el IDRD firmó el contrato de consultoría n.° 3061 con la Crea Arquitectos S. A. S. para los estudios de ingeniería y arquitectura para la adecuación del parque.

Los vecinos insistieron en que prefieren que queden los árboles y que no se utilice la cancha, pero no se explican por qué el contratista está terminando la obra de una forma tan particular.