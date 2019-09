No bote su voto, la campaña que busca crear conciencia en el electorado

Se acercan las elecciones regionales y muchos colombianos aún no conocen la dinámica electoral, pese a que escuchan los nombres de los candidatos una gran mayoría no conocen sus planes de gobierno. No bote su voto es la campaña que busca crear conciencia en el electorado para que su derecho a elegir sea consciente.

