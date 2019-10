Niño se salva de milagro tras caer desde un segundo piso dentro un bicitaxi

Un menor de tres años se salvó de milagro tras caer desde el balcón de su casa, a más de 10 metros de altura en la India, el niño no sufrió ninguna lesión ya que aterrizó sobre el asiento trasero de una bicitaxi que pasaba por el lugar,.

En el video se puede apreciar a un hombre moviendo el bicitaxi en medio de una calle cuando de pronto el menor cae de un momento a otro en el asiento de su vehículo de tres ruedas. El hecho que tuvo lugar en el estado indio de Madhya Pradesh, fue registrado por una cámara de seguridad y se viralizó en redes sociales.

#WATCH Tikamgarh: A child fell from a building on a rickshaw that was passing on road below. Child's father Ashish Jain says,"He was playing on 2nd floor with family members. He fell from railing after he lost his balance. He was examined at a hospital & is safe". #MadhyaPradesh pic.twitter.com/3yDOzZmB9y

— ANI (@ANI) October 20, 2019