¡Aberrante! A niña le sacaron los ojos por deudas del papá

Las autoridades indias desplegaron este martes centenares de policías y suspendieron la conexión a internet en una ciudad del norte del país, en plena tensión entre comunidades por el asesinato de una niña.

El cadáver de la niña de familia hindú, llamada Twinkle Sharma, fue descubierto en estado de descomposición en un vertedero público de la pequeña ciudad de Tappal, situada en el distrito de Aligarh.

Según los investigadores, la menor fue asesinada por dos hombres en represalia por un préstamo de 10.000 rupias , es decir, unos 468 mil pesos colombianos.

Los perpetradores del crimen torturaron y descuartizaron a la niña. Incluso le arrancaron los ojos, según el diario India Times.

Varios grupos hindúes se manifestaron en la ciudad de Tappal, donde nació la niña, para pedir “justicia inmediata” contra los responsables. El domingo, miembros de otro grupo radical se reunieron para pedir la pena de muerte para los sospechosos.

My humble prayers for the innocent #TwinkleSharma.

Shame to humanity….. #JusticeForTwinkle: My #SandArt at Puri beach. pic.twitter.com/072jFQVMON

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) June 8, 2019