Ñapa | El uribismo congela las aspiraciones de todas las bancadas para los cargos directivos en el nuevo Congreso

Vean lo curioso que está ocurriendo en el Congreso para la conformación de nuevas mesas directivas.

Las bancadas de 19 senadores y 32 representantes, es decir, 51 parlamentarios, le dan al Centro Democrático el carácter de primera fuerza en el Congreso, aunque seguida muy de cerca por el liberalismo, que tiene 49 congresistas. Por estas razones, los uribistas tienen derecho a hacer las primeras movidas para la conformación de los nuevos cuadros directivos en el poder legislativo, pero no han dicho nada, a la espera del resultado de la segunda vuelta presidencial.

Si gana Iván Duque, los uribistas van a asumir la presidencia del Senado con el apoyo de las bancadas que están respaldando al candidato del Centro Democrático. Para eso, el uribismo haría un acuerdo político como el que tradicionalmente hacen las bancadas en el comienzo de cada periodo legislativo. ¿Quién sería el presidente uribista del Congreso? No se sabe. El expresidente Álvaro Uribe es el más firme candidato, pero en las últimas semanas el tema no ha sido comentado en las reuniones uribistas. Algunos creen que Uribe no quiere ese cargo y hasta han comentado en voz baja que hasta podría renunciar a su curul.

Pero un alto dirigente uribista le informó a un agente 001 de esta sección que eso no va a ocurrir y que, al contrario, le ha escuchado decir al expresidente que está dispuesto a ser el líder de la agenda de Duque en el Congreso, si es elegido presidente de la República.