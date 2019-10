Ñapa uno | Regaño monumental y público de una senadora al senador Gustavo Petro

Las elecciones del domingo dejaron heridas abiertas que parecen incurables.

Por ejemplo: hubo un monumental regaño, en tono de reclamo, de la senadora Angélica Lozano al también senador Gustavo Petro, quien es su compañero en la Comisión Primera de la Cámara Alta. Angélica, en medio de tanta felicitación que recibía, por el triunfo de Claudia López como nueva alcaldesa de Bogotá, enfrentó cara a cara al senador Gustavo Petro ¡y quién dijo miedo!

Con el senador del Polo Democrático Alexánder López como testigo presencial, Angélica le reclamó a Petro en tono airado por la falta de solidaridad con la candidatura de Claudia López. Le gritó que él, Petro, y su Colombia Humana, hicieron hasta lo imposible para que Claudia no ganara: «Lo que usted hizo contra Claudia no lo hicieron ni siquiera los homofóbicos, ni Uribe, ni Peñalosa, ni Vargas Lleras, de quienes uno podría esperar lo peores ataques, pero no, las más fiera oposición contra Claudia la hizo usted, usted, Gustavo», le afirmó Angélica a Petro, a quien le recordó que en las elecciones presidenciales de 2018, y luego de ser la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, en la segunda vuelta, Claudia López se la jugó a fondo para que el jefe de la Colombia Humana le ganara a Iván Duque, al final elegido presidente.

Angélica, además, le reclamó al senador Petro las declaraciones que hizo el domingo, vía Twitter, en el sentido de que Claudia López no lo representa y que le hará oposición a su gobierno en Bogotá.

Horas después del encontrón entre Angélica y Petro, el senador Álvaro Uribe recorrió el recinto del Senado, de derecha a izquierda, para ir a felicitar a la senadora Lozano por el triunfo de su compañera sentimental en las elecciones.

Hay proverbios muy sabios: «Pelee con quien quiera, menos con una mujer». ¡Tenga!