Ñapa uno | Rebelión contra un supuesto arquero en una cancha de fútbol de Bogotá

Los vecinos del parque Japón, en el norte de Bogotá, no salen de su asombro. Ven todos los días dos árboles en plena cancha de fútbol: un bambú y una palmera bien plantados custodian los arcos. El material sintético de la cancha construida por la Alcaldía fue cortado alrededor de las raíces.

Hay una decisión judicial que prohíbe la tala de árboles en el parque Japón, lo cual explicaría la chambonada. No obstante, la Alcaldía explicó que las obras no han terminado y que los árboles no están cobijados por la medida judicial y serán retirados. ¡Ave María!