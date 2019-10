Ñapa uno | Otra tarea pendiente que no avanza en el Congreso

Como sucede con otras tareas que la Corte Constitucional le ha pedido al Congreso, hay una que tampoco avanza en el legislativo; se trata de las corridas de toros en Colombia.

Desde hace más de dos meses fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la cámara el proyecto que prohíbe las corridas de toros en Colombia; sin embargo, en la plenaria de la corporación no avanza la iniciativa.

Como sucede con otros proyectos, cuando la mesa directiva no quiere que avance, los colocan en los últimos lugares del orden del día de las plenarias y por supuesto, no se discuten. La próxima semana no sesionará el Congreso por las elecciones regionales del próximo 27 de octubre y tras la reanudación, el legislativo se concentrará en otras tareas.

Plausible fin a la matanza de toros, se aplaza para el próximo año.