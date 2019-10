Ñapa | El Senado desautoriza a quien asumió como magistrado electoral

El Senado le certificó al Consejo Nacional Electoral que el abogado Hollman Ibáñez, quien se posesionó como miembro de dicho organismo ante un notario, no cumple los requisitos para ser magistrado.

La semana pasada, el abogado del partido Colombia Justa Libres, Hollman Ibáñez Parra, acudió ante el Consejo Nacional Electoral a reclamar la vacante que dejó la muerte del presidente de esa corporación, Heriberto Sanabria. Aunque llegó con escritura pública de la Notaría 27 de Bogotá acreditando su posesión, por orden de la presidencia de la corporación no ha podido ocupar la oficina.

Pues bien, esta sección tuvo acceso a una petición que le hizo el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos, al secretario general del Senado, Gregorio Eljach, sobre «la declaratoria de elegibilidad o inelegibilidad del señor Hollman Ibáñez Parra y las razones de la misma».

A pesar de que el abogado Ibáñez Parra asegura tener el derecho de ser magistrado por ser el que sigue en la plancha que eligió a seis de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, el secretario general del Senado certificó, mediante este documento, que el señor Hollman Ibáñez Parra no cumplía, cuando fue elegido, con los requisitos para ocupar ese cargo, de acuerdo con las gacetas del Congreso. «En consecuencia, las comisiones de acreditación documental del Senado y de la Cámara de Representantes consideraron, de conformidad con la documentación aportada por el postulado, que no acreditaba la experiencia profesional requerida». Así las cosas, el señor Ibáñez no puede ser magistrado del Consejo Nacional Electoral.

Todo parece indicar que para ocupar la vacante del fallecido Heriberto Sanabria, el Congreso de la República tendrá que realizar una nueva elección. ¡Qué tal el enredo!

Eso es como si usted se casa a lo escondido y por la noche no lo dejan entrar a su nueva casa.