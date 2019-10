Una mujer le dio escopolamina a un influencer, le robó dos perros y todo quedó en video

En Medellín el influenciador digital de marketing & social media, Ricardo Fraile Rojas, fue víctima de un robo luego de que, según sus denuncias dadas a conocer a través de redes sociales, una mujer que conoció en un bar de la ciudad lo escopolaminara y le robara sus dos perros.

El comunicador indicó que el pasado jueves estuvo en una discoteca con unos amigos, y posteriormente se unió a un grupo de extranjeros con los que continuó la fiesta en otro establecimiento nocturno.

“Ahí supongo que fue donde conocí a esta vieja, no sé quién es, no recuerdo quién es porque me echó escopolamina; como el efecto que genera es que se le olvida a uno qué carajos hizo en las últimas horas, pues no tengo ni idea quién es. Eso fue más o menos a las 4 o 5 de la mañana”, dijo Fraile Rojas.

El afectado comentó que se despertó el viernes sobre las 5 de la tarde, 12 horas después cuando ya se le había quitado el efecto del alcaloide tropánico, y se percató que había perdido su celular y sus mascotas.

“Cuando fui a buscar los perros, no estaban las correas, y si no están las correas es porque se los llevaron […] La vieja lo que se llevó fue los dos perros, el teléfono, un iPod viejísimo y las gafas de plástico con las que3 salió, de resto no se llevó nada, literalmente se llevó a los perros”, agregó.

Posted by Ricardo Fraile Rojas on Sunday, October 6, 2019

Camus y Milo es el nombre de las mascotas robadas. En videos proporcionados por las cámaras de seguridad del edificio donde reside la víctima, se aprecia cuando la mujer sube al ascensor y posteriormente sale del edificio con los caninos.

Aunque algunas personas han dicho haber visto los animales en algunas partes de la ciudad, Ricardo confirmó que ya verificó que no se trata de los suyos. Por ahora invitó a la mujer que lo robó a que los entregue para que así se evite líos legales ya que las autoridades, e incluso la Alcaldía de Medellín, están al tanto de la situación y lo están ayudando a recuperarlos.

“Yo lo que recomiendo a esta persona que se llevó mis perros es que los deje muy pronto en un centro comercial, o en una veterinaria o en un CAI con mi teléfono porque es muy probable que la encontremos muy rápido”, finalizó.