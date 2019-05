Tras orden de la Procuraduría ordenan adecuar PTAR en aeropuerto El Edén de Armenia

Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Administrativo del Quindío declaró vulnerados los derechos a un ambiente sano de los habitantes de Armenia y ordenó la construcción o adecuación de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR) del aeropuerto El Edén, previo estudio que deberá realizar la Aeronáutica Civil.

El alto tribunal acogió los argumentos del ente de control presentados en acción popular, teniendo en cuenta que desde hace 10 años funciona la planta de tratamiento y en la actualidad no cumple con los requerimientos para garantizar que las aguas residuales no impacten la quebrada El Cántaro, conformada por varios nacimientos de agua. Advirtió que los vertimientos de aguas residuales no cuentan con el permiso de la autoridad ambiental.

Por lo anterior, el tribunal amparó los derechos al ambiente sano; a la existencia de un equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; salubridad pública, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, entre otros.

Al mismo tiempo, ordenó a la Aeronáutica Civil elaborar un completo y detallado estudio sobre el funcionamiento de la PTAR del aeropuerto el Edén, para establecer si las condiciones en que se encuentra en la actualidad permiten reducir carga a las aguas residuales domésticas y no domésticas o, por el contrario, es necesario la ampliación o construcción completa de una nueva PTAR. Además, pidió tramitar y obtener permiso de vertimientos ante la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), cumpliendo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, así como los demás permisos ambientales a que haya lugar.

La Aeronáutica Civil y la CRQ tendrán seis meses para realizar un completo y detallado diagnóstico del problema de vertimientos de aguas residuales sin tratamiento en la quebrada El Cántaro, que deberá contener las conclusiones y acciones a ejecutar a corto, medio y largo plazo, así como los responsables y recursos con que se financiaran. También deben elaborar un plan de descontaminación de la quebrada receptora del vertimiento de aguas residuales de la PTAR.

El tribunal exhortó a la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA) para que en un término razonable adopte las decisiones a que haya lugar dentro de los procesos sancionatorios adelantados en contra de la Aeronáutica Civil por los hechos relacionados con el aeropuerto el Edén.

Finalmente, dispuso que se integre un Comité de Verificación el cual debe rendir informes semestrales sobre el cumplimiento de todo lo ordenado, compuesto por un representante del Ministerio Público, y delegados de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, de la Aeronáutica Civil y el Procurador 34 Judicial I Ambiental y Agrario de Armenia.

