Termina plazo para que 232 familias evacuen terreno inestable en El Guamo, Manizales

La situación de El Guamo en Manizales es tensa, donde las familias dicen que no van a salir y esperan que las autoridades puedan darles alternativas ya que no tienen para dónde ir.

Las 232 familias dicen que guardan las esperanzas de que su evacuación no se tenga que dar a la fuerza y que por el contrario les respeten sus derechos.

‘’Pues lo que se ha decidido en las reuniones es que no vamos a salir, porque no tenemos más para dónde echar. Si las personas que hablemos acá salimos, nos tenemos que ir para debajo de un puente porque no tenemos más para donde ir’’, indicó Morelia Quintero habitante de El Guamo.

Dicen que son familias que llevan muchos años allí y que esperan que tengan en cuenta que viven en esta zona con niños y ancianos.

‘’El pensar que van a desocupar estás casas sabiendo que hay tantas personas con tantos niños, pues no sería tan conveniente que hicieran eso pues la gente si vive por acá es porque no tiene donde más’’, aseguró Diego Quintero, habitante del lugar.

Por su parte las autoridades dicen que todo está expresado en el fallo y que se tiene que hacer respetar el fallo de la Inspección Sexta que ordenó este desalojo.

Dicen que esperarán a ver qué pasa mañana confiando dicen en Dios y en las autoridades para que tengan en cuenta todo el tiempo que tienen estas familias habitando este sector.

¿Por qué informarse con el Canal 1?

Recuerde que en el sistema informativo del Canal 1 puede encontrar temas de actualidad sobre las regiones, la política, la economía y los acontecimientos a nivel nacional e internacional.