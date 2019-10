Sin lujos: así vive Jorge Iván Ospina, candidato a la alcaldía de Cali

El médico le abrió las puertas de su hogar al noticiero CM&.

Sencillo y minimalista, así es el hogar de Jorge Iván Ospina, un hombre que se define como una persona que no atesora riquezas.

“En el paso por la vida los tesoros materiales de diluyen. Es mejor atesorar conocimientos, trabajo, dignidad. No atesoro cosas, de alguna manera todo lo que he conquistado lo he devuelto a la gente”, indicó Ospina.

Su apartamento mide menos 80 metros cuadrados, no tiene opulencias, los únicos adornos son uno cuadros que no tienen gran valor comercial pero sí un aporte a su corazón. No tiene grandes colecciones, jarrones o porcelanas caras; ni siquiera tiene una ostentoso cuarto con un lujoso juego de alcoba, por el contrario duerme en un sencillo colchón.

“Es mi vida, hace tiempo que estoy así. Ahora tengo mucho más de lo que tenía hace un año. Tengo mi tablero donde hacemos los planes, mi computador donde escribo y diseño estrategia. Mi mesa para hacer reuniones”, agregó.

El médico, nacido en 1965, se declara un amante del café, de hecho se ha dedicado a sembrarlo y cosecharlo.

“Las cuido, las alimento, las fertilizo, las proyecto. Es un café que se hace en la zona media alta de la montaña y que buscamos que sea un café de alta calidad”, añadió.

Sus amigos y seguidores lo llaman Ospina, vive orgulloso de su familia integrada por su madre Fanny, sus hermanos Diego, Mauricio, sus sobrinos María Antonia y Juan Salvador. El médico que lidera la intención de voto a la Alcaldía, señala que para sacar a Cali adelante se debe construir en colectivo con todas las organizaciones sociales, víctimas de conflicto, academia y sectores culturales.

Javier Ramírez