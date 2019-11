¿Quién es Luis Fernando Navarro, nuevo ministro (e) de Defensa?

Luego de que este miércoles el ministro de Defensa, Guillermo Botero, presentara su renuncia al cargo tras la polémica desatada por un bombardeo militar contra disidentes de las Farc en el que murieron al menos ocho menores, el presidente Iván Duque designó al general Luis Fernando Navarro como ministro encargado.

Según fuentes oficiales, el general Luis Fernando Navarro Jiménez nació el 4 de noviembre de 1960, en el municipio de Chía, Cundinamarca; en el hogar conformado por Luis Ernesto Navarro Moreno (Q. E. P. D.) y Elismely Jiménez de Navarro. Se graduó como bachiller académico en el colegio departamental José Joaquín Casas. Ingresó en enero de 1980 a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, donde obtuvo el título de Ciencias Militares, y se graduó como subteniente del Arma de Infantería el primero de diciembre de 1982.

Durante el transcurso de su carrera militar, ha realizado los cursos de formación militar para ascender a los diferentes grados y de especialización así: Paracaidismo, Jefe de Salto, Lancero y Comando Especial Terrestre. Es Diplomado en Estado Mayor; adelantó el programa en Alta Dirección Empresarial, en la Escuela de Negocios, Universidad de la Sabana; diplomado en Administración de Negocios, Universidad Católica de Chile; diplomado en Estrategia, Innovación y Prospectiva, Universidad Externado de Colombia, y es Magíster en Seguridad y Defensa Nacional. Así mismo, es profesor militar en Ciencias Militares y en Estrategia, también ha sido conferencista invitado en varias instituciones, como el Colegio de Guerra de Francia, la Escuela de Guerra de España y ha participado en conferencias como panelista en el marco de la cooperación hemisférica con el Comando Sur y el Comando del Pacífico de los Estados Unidos.

Su carrera militar la ha cumplido en unidades de combate de infantería y de formación de capacitación de oficiales y suboficiales del Ejército, entre las que se destacan: Segundo comandante del Batallón de Infantería No. 35 ‘Héroes del Güepí’, inspector de estudios y segundo comandante de la Escuela de Infantería, Comandante del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 28 ‘Colombia’, Comandante del Batallón de Cadetes No. 3, vicerrector académico de la Escuela Militar de Cadetes y profesor de la Escuela Superior de Guerra.

Ha cumplido responsabilidades de mando como segundo comandante de la Décima Octava Brigada, director del Centro de Educación Militar, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales.

En el grado de Coronel llevó la representación diplomática del Ejército como agregado militar, naval y aéreo en la República de Chile y fue director de Acción Integral del Ejército. Venía desempeñándose como segundo comandante del Ejército Nacional, y por nombramiento del presidente Iván Duque Márquez, el 10 de diciembre de 2018, pasó a ser comandante general de las Fuerzas Militares.

Este miércoles luego de que Guillermo Botero renunciara a su cargo como ministro de defensa, el presidente Duque designó a Navarro como jefe de la cartera encargado.

Ha sido condecorado con la medalla Servicios Distinguidos, en la categoría Gran Oficial, por el Ministerio de Defensa Nacional; Orden de Boyacá, en el grado de Gran Oficial; orden al Mérito Militar Antonio Nariño, en la categoría de Gran Oficial; Orden al Mérito Militar ‘General José María Córdova’, en la categoría de Gran Oficial; medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público, cuatro veces; Medalla Fe en la Causa; Medalla Batalla de Ayacucho; Medalla de Servicios Distinguidos de las Fuerzas Militares; Medalla Militar Campaña del Sur y Medalla Servicios distinguidos para las Operaciones Especiales y medalla del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos.

El general Luis Fernando Navarro Jiménez tiene su hogar conformado con Mónica Tovar Osorio y sus cuatro hijos; Juanita, Luis Felipe, Mónica María y María Fernanda.