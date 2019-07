Operadores turísticos protestan por cobro de nativos para ingreso a Playa Blanca

De $2000 a $2500 estarían cobrando un grupo de nativos de Playa Blanca para el ingreso de personas al balneario, según ellos para el arreglo de las vía de acceso.

Esto ha generado el rechazo de los operadores turísticos que protestaron sobre la vía que conduce a la isla, para exigir a las autoridades las acciones pertinentes.

César Cantillo, de la Agencia Fénix VIP Tours, sostuvo que “el cobro es arbitrario y atrevido porque es de gente que no es legal, no es un ente gubernamental. Nosotros pagamos porque no queremos que nos devuelvan los carros, ni que nos agredan a nuestro personal de trabajo, ni a nuestros turistas”.

Los operadores además denunciaron agresiones por parte de las personas que estarían cobrando el ingreso, bajo la figura de aporte voluntario.

Patricia Franco, trabajadora de la agencia Colombia Travel, solicitó “a los entes gubernamentales, que hagan presencia para que paremos esto. Tenemos amenazas, algunos de los compañeros me han llamado a contar porque esto no puedo pasar, estamos desafortunadamente dañando el turismo de Cartagena y no podemos permitir el que nos extorsionen, las playas son libres y no podemos pagar para poder entrar a ellas”.

A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Cartagena rechazó el hecho y señaló que bajo ninguna circunstancia se permite el cobro para acceder a Playa Blanca, por lo que es ilegal.