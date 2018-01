‘No tengo nada que ver con Odebrecht’: Benedetti tras declaración de Otto Bula

A través de un video, el senador Armando Benedetti, reiteró como en pasadas ocasiones, que no tiene vínculos con Odebrecht, esto después de la declaración de Otto Bula, en relación con la investigación que se adelanta contra el grupo de los Bulldozer, quien aseguró que no lo conocía.

“Otto Bula declaró hoy y dijo que Benedetti no tiene absolutamente nada que ver con Odebrecht y que ni él me conocía, es la segunda vez que lo hace y al igual que el senador Bernardo Elías han dicho que no tuve nada que ver con Odebrecht”, indicó el senador del partido de la U.

Y añadió que “Otto Bula y Federico Gaviria vivían en el mismo condominio, hablaban hasta dos veces y Bula dice que Federico Gaviria jamás pronunció la palabra Benedetti, por lo tanto aquí lo que hubo fue una conspiración perversa contra mí”.

Federico Gaviria y Otto Bula vivían en la misma unidad residencial, charlaban varias veces a la semana y nunca hablaron o hicieron referencia sobre Armando Benedetti. Otra prueba de la conspiración perversa en mi contra. https://t.co/43MJ89rQDO — Armando Benedetti #U7 (@AABenedetti) January 24, 2018

En torno al caso de los Bulldozer se conoció que la Corte Suprema ha tenido dificultades para avanzar en el proceso, dado a que Federico Gaviria, el testigo principal, se ha negado a declarar porque está esperando concretar su colaboración con la Fiscalía.