Mora en el pago al operador, retrasa entrega de medicamentos en Cali

Pacientes con enfermedades raras, diabetes, hipotiroidismo, entre otras se quejan porque al momento de reclamar sus medicamentos la respuesta que reciben es que no hay insumos.

La familiar de uno de los pacientes, Irene Vanegas, dijo que va “por los medicamentos y no los hay, estás gotas no me las han dado, la fórmula pasada me la cogieron y no me la entregaron”