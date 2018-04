Mineducación niega vínculos de familiares con la Universidad Autónoma del Caribe

La ministra de Educación, Yaneth Giha, negó que familiares suyos sean contratistas de la Universidad Autónoma del Caribe como lo denunció Sonia Lamadrid, la madre del exrector de esa alma mater, Ramsés Vargas, al renunciar a la Sala General de la cual hacía parte.

“No tengo ningún conocimiento de familiares míos que trabajen o que tengan algún contrato con la Universidad Autónoma del Caribe. Gente cercana a mí, día a día no tengo ningún conocimiento. Si hay primos cuartos o quintos, y demás, es algo que no conozco. No tengo ningún conocimiento”, afirmó.

Reconoció sí, que una hermana asistió en una ocasión como conferencista de la Autónoma.

Una de mis hermanas dictó una charla en la Universidad, hace más o menos un año y medio, producto de un libro que ella escribió. Ella dictó una charla y por eso le pagaron añadió

De la recuperación de la Universidad Autónoma, destacó que se busca un punto de equilibrio para que poco a poco retorne la normalidad financiera alterada por el retraso en los pagos.

“La tarea más importante es el tema financiero. Después de que constituimos la fiducia y decretamos los institutos de salvamento, hemos venido haciendo algunos pagos con el acompañamiento del Ministerio de Educación”, agregó.