En medio de insultos y abucheos fue recibido Timochenko en Armenia

La capital del Quindío fue el lugar escogido por Rodrigo Londoño, candidato presidencial de la Farc, para lanzar su campaña por la presidencia de Colombia, sin embargo, no fue bien recibido.

El carro que movilizaba y custodiaba a Londoño fue saboteado con harina, incluso algunas llantas resultaron desinfladas.

Así fue como durante los 40 minutos, que duró la caminata de inicio de la campaña presidencial de Rodrigo Londoño en Armenia, se vivieron momentos de oposición entre simpatizantes y la ciudadanía.

“Mi hermano está desaparecido desde hace once años, lo estoy buscando, es militar del Batallón Cisneros, no me han reparado a mi hermano y miren con lo que sale”, indicó Octavio Mejía, ciudadano.

Arelys Campos, otro ciudadano, añadió que “hace 18 años se lo llevaron de San José de Guaviare y no estoy de acuerdo con este señor de presidente”.

CM& conoció que, en el acogimiento, hoy a la JEP, por parte del aspirante presidencial por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, le cursan 13 condenas y 448 años de prisión, además, de 182 procesos en donde 106 son por homicidio, otros más por tomas a pueblos y reclutamiento de menores, sin embargo, Londoño se pronunció sobre la inclusión a la justicia especial para la paz.

“Una muestra más de nuestra decisión de cumplir lo acordado, queremos que la sociedad de Colombia conozca la verdad de lado y lado”, indicó el aspirante.

A pesar de que en Quindío no solo se gestó la conformación del grupo subversivo de las Farc, sino que además se vio nacer y crecer al aspirante presidencial, ya empieza a sentirse rechazo por parte de sus habitantes contra las acciones públicas de campaña del partido de la Farc, que iniciaron hoy en armenia y que se extenderán hasta el domingo en otros municipios del Quindío.