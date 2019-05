‘Medimás le debe $374.000 millones a hospitales públicos del país’: ACESI

Según la Asociación Colombiana de Empresas Integrales del Estado y Hospitales Públicos, Medimás le debe a los centros hospitalarios oficiales $234.000 millones en el régimen contributivo y $140.000 en el subsidiado. Bogotá afronta esta situación.

“Regularmente les atendemos pacientes y nosotros esperamos que en el trabajo que se haga con el Gobierno nacional nos garanticen que se pague esa deuda, especialmente ahora, que muchos pacientes van a terminar siendo atendidos por la red pública”, afirmó Luis Gonzálo Morales, secretario de Salud de Bogotá.

Mientras tanto, los usuarios de esta EPS continúan en la incertidumbre.

“Es tenaz, yo estuve vinculada a Medimás, pero me tocó trasladarme y este momento no solo es Medimás, está Cruz Blanca y la mayoría, donde además que no hay medicamentos, las citas para los médicos especialistas están lejos y muchas veces las personas necesitan el servicio urgente, porque la salud no da espera”, sostuvo Elsa Cortés, usuaria de EPS.

Ahora piden garantías si se ejecuta el traslado de los pacientes a otras EPS.