‘Maduro no aceptaría ir a elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde’: Santos

El presidente, Juan Manuel Santos, compartió, luego de su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, varios de los puntos que hablaron durante el encuentro. Entre ellos, la preocupación por la crisis en Venezuela y las elecciones que se aproximan, pues según el presidente, ambas cosas afectan seriamente a Colombia.

“Le compartimos al secretario Rex Tillerson, nuestra preocupación por la grave situación que está viviendo el pueblo venezolano (…) Tiene repercusiones enormes para Colombia y la región. A la grave situación humanitaria que el régimen se niega a reconocer, se suman la convocatoria a elecciones presidenciales, que para nosotros no tiene validez porque no ofrecen garantías y no las van a ofrecer”.

“Maduro no aceptaría jamás ir a elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde, en esas condiciones será difícil para Colombia reconocer cualquier resultado”, agregó Santos.

Agregó que es urgente “restaurar el cauce democrático en Venezuela, porque son los ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias de una dictadura al garete”, y precisó que “Colombia está lista para brindarle asistencia humanitaria a nuestros hermanos venezolanos”.

En otros temas compartidos durante la reunión, Santos reiteró los agradecimientos al país norteamericano por el apoyo a la construcción de paz en Colombia. “En todo este proceso hemos contado con el apoyo firme y decidido de los EE.UU., un apoyo bipartidista, efectivo y sin interrupciones, agradecemos el raspado de la administración del presidente Donald Trump en este paso crucial de nuestra historia como nación”.

Asimismo, fue punto de la agenda el avance en la lucha contra el narcotráfico y las cifras de la erradicación manual forzosa. “Entre 2017 y lo que va del 2018 se han erradicado forzosamente 54 mil hectáreas. Se sobrecumplió la meta y para finales de este año esperamos llegar a las 115 mil hectáreas”, añadió el mandatario.

Y agregó que “hemos incautado más de 1.800 toneladas de cocaína en mi gobierno”.

Mencionó que se siente alegre porque “a pesar de los desafíos que enfrentamos, nuestra agenda bilateral va mucho más allá de la lucha contra las drogas ilícitas y la promoción de la seguridad”, pues se han fortalecido lazos comerciales, exportaciones e importaciones entra ambos países.

Santos aseguró que Colombia está comenzando a aprovechar todo su potencial. “Nos falta un largo camino por recorrer, pero tenemos avances muy importantes en temas cruciales como la lucha contra la pobreza, el desarrollo de la infraestructura y el crecimiento de nuestra economía”.