El director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, se refirió nuevamente a Jesús Santrich y aseguró que están “en las averiguaciones para establecer si hay alguna omisión por parte de los escoltas que lo protegían, y establecer realmente qué fue lo que pasó”.

Sobre si existe responsabilidad de quienes estaban encargados del esquema de protección, en la desaparición de Santrich, González dijo que “es posible”.

Y agregó que no puede “decir si hay indicios o no sobre esta responsabilidad, porque yo soy el que tengo que hacer la investigación y juzgar a esas personas, por lo tanto no podría prejuzgar en este momento, porque quedaría impedido para tomar una determinación”.

En las investigaciones de la UNP, también está el nombre de Juan Bautista alias “Daniel”, un ciudadano chileno y hombre de confianza de Santrich quien habría subido con él a los vehículos que lo recogieron y los llevaron hasta zona de frontera, para llegar finalmente a Venezuela.