‘Que la esperanza y el porvenir lleguen a cada uno de sus hogares en Navidad’: Duque

El presidente de la República, Iván Duque, en su mensaje de Navidad invitó al país a tener presentes los valores que nos hacen colombianos y a usar las convicciones para servirle a la familia, a los amigos, al del lado y al más necesitado.

De igual forma, instó a agradecer a Dios por lo recibido en 2018 y a pedir amor “para construir juntos nuestro futuro como hijos de una misma Nación, una Colombia grande con oportunidades para todos”.

“La prioridad deben ser siempre los pobres, los desposeídos, los olvidados, los vulnerables. Y yo sé que vivimos en un país con muchas personas que pueden y quieren ayudar al colombiano, pero también al venezolano, que por primera vez está lejos de su casa, de su familia, de su hogar”, agregó.

Asimismo, invitó a los nacionales a ser solidarios recalcando que son muchos más los han escogido el camino de la legalidad y del cumplimiento de la ley con respeto a los demás.

Sigamos construyendo; no destruyendo. Sigamos proponiendo soluciones; no caigamos en las agresiones. Sigamos concentrándonos en lo que nos une; no en lo que nos divide