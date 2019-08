El director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento considera que si cierra la frontera con Venezuela no ayudará a solucionar la crisis migratoria de ese país porque los ciudadanos seguirán cruzando la línea limítrofe por los pasos ilegales.

Krüger le aseguró a periodistas en la ciudad de Pereira que la política del Gobierno con los ciudadanos venezolanos es de “flexibilización”.

“Este fenómeno no se soluciona cerrando una frontera con un decreto, simplemente lo que va a generar es que esta migración va a seguir llegando a nuestro país pero no por los puntos autorizados en los más de 2.200 kilómetros de frontera, van a pasar por las trochas, por los sitios no autorizados”, detalló.