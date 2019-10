Juez deja en libertad a hija y odontólogo de Aida Merlano

La juez 12 de control de garantías se apartó del criterio de la Fiscalía y canceló la orden de captura de Aida Victoria Merlano Manzaneda (hija de la exsenadora Aida Merlano) y del odontólogo Javier Cely. Las dos personas fueron dejadas en libertad. Cuando la hija de Merlano conoció la noticia, lloró y abrazó al odontólogo.

“La Fiscalía actuó de manera, grosera y deshonesta, no fue transparente al proceder con estas capturas […] ellos (Aida Victoria Merlano y Javier Cely) ya habían solicitado ser escuchados, a través de correos y habían dejado todos sus datos a disposición de la justicia”, indicó la togada.

La decisión de la Fiscalía fue desestimada por la juez, quien finalmente canceló la orden de captura.

“Estoy muy contenta, muy emocionada. Desde el principio de todo esto he tratado de ponerme la cara más dura porque en medio de todo sé que mi mamá tal vez me está viendo y no quiero que ella se lleve la imagen de que su hija es una débil”, dijo Aida Victoria a la salida del juzgado.

Este martes en la mañana la Procuraduría General de la Nación había solicitado que fueran dejados en libertad argumentando que el ente investigador no entregó pruebas claras para demostrar que ambos involucrados puedan obstruir el proceso estando en libertad e incluso ser un peligro para la sociedad.

El pasado sábado la Fiscalía les había imputado cargos por el delito de fuga de presos y los señaló como partícipes en calidad de cómplices, además de uso de menores de edad en la comisión de delitos (por la presunta participación del hermano de Aida Victoria en la fuga).