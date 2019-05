Joven de 24 años y su novia llevan más de 2 meses desaparecidos en Barranquilla

Los padres del joven Kevin Felipe Maury Cabrera, esperan mayor efectividad por parte de la Policía y de los entes que están investigando la desaparición de su hijo desde hace dos meses.

‘’Que las autoridades den celeridad al caso, ya hay muchos indicios, cosas, que por favor nos colaboren en ese aspecto’’, indicó la madre del joven desaparecido, Sandra Gonzáles.

La madre del joven, descalificó la información colgada en redes sociales en donde al parecer su hijo estaba en Santa Marta con su novia Laura Marcela Guarín, pero no tienen plena certeza de que fuera su hijo quien hubiera publicado las fotos y los videos.

‘’Los mensajes que me enviaban no eran del celular de él, sino de la novia diciéndonos que ellos estaban bien que no nos preocupáramos, que a ella le salió un trabajo en Santa Marta’’, explicó Gonzáles.

Los familiares temen por un desenlace fatal en este hecho.

‘’La única que tenía problemas con las autoridades era ella y con un tipo con el que tenía una relación o una amistad, aparte de eso ella estuvo en la cárcel’’, agregó la madre del joven desaparecido.

Los familiares guardan la esperanza de que Kevin Felipe aparezca con vida.

