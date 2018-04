‘JEP debe desaparecer o articularse con la justicia ordinaria’: Marta Lucía Ramírez

A través de un comunicado, la aspirante a la vicepresidencia de la República, Marta Lucía Ramírez, indicó que con la captura del jefe de las Farc, Jesús Santrich, “se pone en duda es la existencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y su necesidad porque, no obstante se han puesto todos los recursos jurídicos, económicos y políticos a su disposición, ésta no ha comenzado a funcionar”.

“Se ha dicho que la captura del jefe de las Farc Jesús Santrich es la prueba de que el Acuerdos de Paz funciona y que quienes apoyan dicha captura, respaldan ahora el Acuerdo. Sin embargo, eso NO es cierto. Aceptar ello sería aceptar que antes del Acuerdo no teníamos instituciones judiciales o que éstas no funcionaban”, agregó.