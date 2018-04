JEP debe definir si es competente para revisar procesos de parapolítica

Al negar un recurso de reposición que presentó la defensa del exembajador Juan José Chaux Mosquera con el que pretendía suspender el juicio que se adelanta en su contra por parapolítica, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que no suspenderá los procesos que adelanta contra aforados por presuntos vínculos con grupos paramilitares hasta tanto la Jurisdicción Especial de Paz decida si es o no competente para asumir esas investigaciones.

“Es a ella a quien corresponde examinar y decidir si le concierne conocer de la conducta delictiva endilgada, debiendo la Sala, continuar el trámite mientras se produce esa determinación”, agregó.

Indicó el alto tribunal que si bien en el acuerdo final quedó establecido que la Jurisdicción Especial para la Paz, debe determinar si los hechos atribuidos en este caso al acusado le competen, ello no significa que se deban parar las investigaciones.

“Estimó que fue ese el querer del acuerdo final al exigir a las autoridades judiciales, entre otras, rendir informes de todas las investigaciones en curso o falladas por punibles cometidos con ocasión del conflicto armado interno, y con base en ellos determinar si son o no de su incumbencia por haber sido cometidos directa o indirectamente con el conflicto armado interno o con ocasión de él”, indica la decisión del alto tribunal.

En ese punto la Corte indicó que mientras ello ocurre “los procesos permanecerán a cargo de las autoridades judiciales que los vienen adelantando o los hayan terminado” con el objetivo de “evitar dilaciones y traumatismos innecesarios, máxime que aún la misma se encuentra en implementación”.

“Si bien los magistrados ya se posesionaron carecen de disposiciones jurídicas que determinen los procedimientos a cumplir, en razón a que el artículo 12 del mismo Acto Legislativo 01 de 2017 los facultó para elaborar las normas procesales que regirán esa jurisdicción, que serán presentadas por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, incluido el régimen disciplinario aplicable a sus funcionarios que no sean magistrados, trámite que obviamente no se ha cumplido aún”, señala el fallo.

Advirtió finalmente la Corte que no “es un capricho de la Sala disponer que en tanto la JEP no declare ser competente para conocer de esta actuación, debe proseguir el trámite, pues con ella no está más que obedeciendo lo dispuesto por la ley”.