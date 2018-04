Incertidumbre por curul de la FARC en la Cámara de Representantes

Tras el encuentro entre el Gobierno y el partido político de la FARC, las partes señalaron que se le darán las garantías procesales a Jesús Santrich, quien fue capturado por sus presuntos nexos con el narcotráfico, el pasado 9 de abril en el barrio Modelia de Bogotá.

Guillermo Rivera, ministro del Interior, sostuvo que “el señor Santrich tendrá todas las garantías, como corresponde en un Estado de derecho para ejercer su derecho a la defensa y para que éste, que es un asunto estrictamente judicial, se desarrolle como corresponde; dentro de las garantías del debido proceso”.

El ministro enfatizó en que, aunque Santrich no se posesione como congresista, aún no se tiene claridad sobre si su curul puede ser o no reemplazada por otro integrante del grupo político.

“Nos parece que un caso de estos no ha ocurrido nunca, sobre todo porque es una investigación que se adelanta en el extranjero, en otro país, y el artículo 134 se refiere a investigaciones en Colombia. Pero además entendemos que el señor Santrich no ha recibido su credencial como representante a la Cámara”, explicó el jefe de la cartera del Interior.

En el encuentro, el partido político solicitó que no se aplique la silla vacía y que se respete el acuerdo de paz y las diez curules.

“Esta decisión; de si hay o no remplazo, es una decisión que corresponde al Congreso de la República, en este caso particular, al presidente de la Cámara de Representantes que sea elegido el próximo 20 de julio”, dijo Rivera.

El ministro enfatizó en que al líder capturado de las Farc se le respetarán los derechos humanos luego de la solicitud hecha por la FARC.

¿Por qué informarse con el Canal 1?

Recuerde que en el sistema informativo del Canal 1 puede encontrar temas de actualidad sobre las regiones, la política, la economía y los acontecimientos a nivel nacional e internacional.